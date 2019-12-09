كشف الدكتور شريف عبدالحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون والشرج، بجامعة عين شمس، أحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج لشريف مدكور، الحالة الصحية للإعلامي، بعد إعلانه أمس، إصابته بفيروس بالدم، بأنه مجرد أنفلونزا.

وقال "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم: "ده دور انفلونزا وماشي في البلد، عدى علينا كلنا، أنا جالي الفيروس ده، بس عشان شريف مدكور بياخد كمياوي، فالمناعة عنده ضعيفة شوية، ودور الأنفلونزا بيطول معاه شوية، كمان عشان الأنيميا بتاعته كانت ضعيفة، عشان كده درجة حرارته كانت عالية لفترة طويلة".

وأوضح أن شريف مدكور، خضع لعملية إزالة الورم السرطاني من القولون، وكانت عملية ناجحة وهو الآن قيد المتابعة، مضيفًا: "شريف من يومين اتنقل له دم، بس الدم ملهوش علاقة بالفيروس خالص، والأنيميا دلوقتي عنده بقت كويسة خالص".

ونصح الدكتور شريف عبدالحليم، متناولي العلاج الكمياوي، بعدم الاختلاط بالتجمعات، مؤكدا أن مناعتهم تكون ضعيفة، وبالتالي فهم الأكثر تضررا من نقل الفيروسات إليهم، مضيفًا: "شريف مدكور مكنش بيهمد، وكان بيواظب على شغله ويختلط بالناس، ويروح ينتج حلقات جديدة، بس الموضوع هياخد وقت وهيعدي".