استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بريدراج بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مطالبا بنقل تحياته لرئيس جمهورية الجبل الأسود.

وأوضح أن الرئيس أكد حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسؤول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

ونقل بوسكوفيتش تحيات رئيس جمهورية الجبل الأسود للرئيس السيسي، منوها بحرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ونجاحها تحت قيادة الرئيس في أن تصبح نموذجا ملهما يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الأزمات من تحديات وتداعيات مختلفة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما جرى استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

ونوه الرئيس بالأعباء التي تتحملها مصر وما حققته من نجاحات في التعامل مع هاتين الظاهرتين، فضلا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها، بالتوازي مع جهودها لدفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، إضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الأفريقية.