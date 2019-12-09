شنت الإعلامية لميس الحديدي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحاته الأخيرة حول عدم أحقية مصر واليونان في الاستكشاف شرق المتوسط دون موافقة تركيا، واصفة إياها بالتصريحات المستفزة للغاية.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث"، أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي وقواعده، بينما قانون القوة وكذلك قانون الأمر الواقع لا يجب أن يسود.

وتابعت: "أزمة شرق المتوسط لم تعد تخص مصر فقط أو الدول المتضررة بل هي مشروعية القانون الدولي".

وتواجه الاتفاقية التركية الليبية التي أبرمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و فايز السراج، اعتراضات من مصر واليونان وقبرص، واعتبرت تلك الدول الاتفاق "غير شرعي" ويتعارض مع القانون الدولي، فيما أعلنت الخارجية اليونانية طرد السفير الليبي اعتراضا على الاتفاق.