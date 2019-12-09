تراجعت أسعار الأسماك فى الأسواق بقيمة تتراوح بين جنيهين و5 جنيهات فى الكيلو، وأرجع مدير بورصة الأسماك بكفر الشيخ، عمرو أبوسمرة، الأسباب إلى تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية، لافتاً إلى أن البلطى يباع بأسعار تتراوح بين 23 و26 جنيهاً للكيلو، والقراميط من 30 إلى 90 جنيهاً، والسبيط من 90 إلى 200، والكابوريا من 30 إلى 140، والبورى من 40 إلى 50 جنيهاً.

وأعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك زيادة فى معروض السلع، ما يحقق استقرار الأسعار، مشيرة إلى ركود المبيعات خلال الأيام الأخيرة، وقالت لـ«الوطن»، إن سعر كيلو السكر السائب يباع بـ6.5 جنيه، والأرز السائب من 5.25 إلى 6.25 جنيه، والزيت الخليط بـ16 جنيهاً، وزيت عباد الشمس من 20 إلى 24 جنيهاً، وزيت الذرة من 25 إلى 30 جنيهاً، والمسلى النباتى حجم 750 جراماً من 20 إلى 21 جنيهاً، والمسلى الطبيعى 750 جراماً 100 جنيه، والمكرونة المعبأة 400 جم بـ4 جنيهات.

وأعلنت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة ثبات أسعار الفول والعدس والبقوليات، وقال مروان أبوالليل، نائب رئيس الشعبة، لـ«الوطن»، إن فول التدميس البلدى يباع بأسعار تتراوح بين 28 و29 جنيهاً للجملة، مشيراً إلى أن هامش الربح فى محال التجزئة يعتمد على التعبئة والإيجارات، ويباع تجزئة بـ32 و35 جنيهاً، والفول المستورد من 12 إلى 18 جنيهاً، واللوبيا البلدى من 27 جنيهاً إلى 28، والمستوردة من 14 إلى 15، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهاً.

من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه بمقدار قرش واحد، منتصف اليوم، الاثنين، وسجل سعر بيع الدولار 16.17 مقابل 16.16، أمس الأول، فى بنوك «القاهرة، مصر، العربى الأفريقى الدولى، بلوم، الأهلى المصرى، والإسكندرية».