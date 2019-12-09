قالت وزارة السياحة إن تقريراً صادراً عن مؤسسة «يورومونيتور العالمية» المتخصصة فى دراسة وتحليل الأسواق، اختار مدينتى القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، وأضافت الوزارة، فى بيان، اليوم، أن التقرير صدر وفقاً لدراسة أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال 2018.

تقرير دولى: العاصمة رابع أحسن المقاصد فى أفريقيا والشرق الأوسط

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أوضح أن المدن السياحية التى تم اختيارها تتميز بتفوقها المستمر فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، موضحة أن القاهرة حصلت على المركز 42 فى هذا التصنيف، متقدمة 5 مراكز عن الفترة من 2013 إلى 2018، كما حصلت على رابع أفضل مقصد سياحى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، متقدمة بذلك 18 مركزاً عن الفترة من 2013 إلى 2018.

وأوضح التقرير أن الغردقة استطاعت الوصول إلى قائمة أفضل 100 مدينة سياحية فى العالم هذا العام، حيث تقدمت 45 مركزاً لتحتل المرتبة 82، بسبب تحسن البنية التحتية، وتجديد مبنى 2 بمطار المدينة، إضافة إلى الاستثمار فى قطاع الفنادق، علاوة على أن من المتوقع أن تشهد المدينة نمواً يزيد على 41٪ خلال 2019، ما سيؤدى إلى ارتفاع تصنيفها.

"المشاط": يعكس النظرة العالمية لمصر

وأشار إلى أن الغردقة تتمتع بشعبية بين السائحين الأوروبيين لممارسة الرياضات المائية والحياة الليلية والترفيه، كما تعتبر أيضاً الأكثر أماناً، خاصة بين سائحى روسيا وألمانيا وبولندا، موضحاً أنه مع استمرار استقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر من المتوقع أن تصبح الغردقة ضمن أفضل 50 مدينة فى السنوات القادمة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن التقرير يعكس تغير نظرة العالم للسياحة المصرية، بعد تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، الذى يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع.