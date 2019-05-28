أنعشت إجازات عيد الفطر حجوزات الفنادق بمختلف المدن السياحية، وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية الاستثمار السياحى بجنوب سيناء، إن نِسب الحجوزات المؤكّدة بفنادق مرسى علم والقصير سجلت أعلى نسب حجوزات على مستوى الجمهورية خلال عيد الفطر، بنسبة تقترب من 100%، مشيراً إلى أن غالبية السياح الموجودين بهما خلال تلك الفترة من الإيطاليين والألمان والأوكران.

وأضاف لـ«الوطن» أن حجوزات المصريين خلال تلك الفترة سترفع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ إلى نحو 75%، لافتاً إلى قيام عدد من الفنادق فئتى 4 و5 نجوم بتقديم عروض سعرية مغرية لجذب المواطنين المصريين خلال تلك الفترة.

وكشف مصدر بوزارة السياحة أن نِسب الحجوزات بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة خلال العيد تخطت الـ90%، وذلك بسبب درجة الحرارة المرتفعة التى تشهدها مصر حالياً وحرص العديد من الأسر على قضاء تلك الإجازة بعد صيام رمضان بإحدى المدن الشاطئية، علاوة عن قُرب تلك المدن من القاهرة، مما يُسهل عملية السفر إليها.

"شكرى": السعوديون رفعوا نسب الإشغال فى القاهرة إلى أكثر من 70%

وأشار المصدر إلى أن قطاع الفنادق بالوزارة أعلن حالة الطوارئ، استعداداً لعيد الفطر من خلال قيام فرق تابعة للوزارة بالمرور على الفنادق للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء ومدى التزام الفندق بضوابط الصحة والسلامة والأمان التى أقرتها السياحة.

وقال حسين شكرى، مدير أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن نسب الحجوزات تخطت حاجز الـ70% بفنادق القاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن غالبية الموجودين خلال تلك الفترة من السياح العرب، خاصة السعوديين.