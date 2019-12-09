قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنفاق عائد شهادات القناة في استثمارات كثيرة بداية من الأنفاق الستة في الإسماعيلية وبورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بالإضافة إلى مدينة الاسماعيلية الجديدة، موضحًا أن أهمية الأنفاق تنعكس على المواطن والمستثمر على حد سواء بعد أن كانت الوسيلة الوحيدة للعبور هي المعديات وكانت تستغرق أوقات طويلة.

وعما إذا كانت هيئة قناة السويس تقوم بالاقتراض، نفى "ربيع"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، ما يتردد عن هذا الأمر، حيث قال "قناة السويس لا تقترض لأننا ردينا فلوس الشهادات بالفوائد بالكامل وتم إيداعها في البنوك من إيراد قناة السويس قبل موعد الاستحقاق بيوم".

وتابع: "بعد اطمئنان جماهير شهادات القناة على أموالهم استثمروها مجدداً في أوعية ادخارية للبنوك ورد الشهادات دليل إن قناة السويس الجديدة ساهمت بقوة في زيادة العائد ومساهمتها الكبيرة في الدخل القومي".