قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك توجيهات رئاسية بالاهتمام بقضية الصيد، بإجمالي 100 سفينة، لتوفير فرص عمل للشباب، ومن المقرر الانتهاء من 34 سفينة في يونيو المقبل، مؤكدًا انتاجها بواسطة شركة وطنية.

وأضاف "ربيع" خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، " لدينا 7 شركات يعملون في إصلاح وبناء السفن وبناء الكباري"، كاشفا أن الكباري الـ5 التي جرى إنشائها على طول القناة، أنشئت بواسطة شركات وطنية، قائلا: "نحن مشتركين في عملية التنمية في الاسماعيلية وبورسعيد وغيرها، في البناء وإقامة نوادي، لأننا نؤمن بفكرة أن قناة السويس، ليست مجرد ممر ملاحي، بقدر كونها شريان حياة، يستلزم وجود تنمية مجتمعية، في مدن القناة".

وتحدث رئيس هيئة قناة السويس، عن التطور التكنولوجي الجديد في القناة، مؤكدا أن التحول الرقمي، كان من العلامات الفارقة في القناة، ما يوفر أمور كثيرة للمستثمرين.