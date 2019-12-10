"كانت بتخوني وأنا نايم في البيت وسامع صوتها مع عشيقها بودني فدبحتها وهو هرب مني".. بهذه الكلمات اعترف مقاول بمنطقة المرج بقتله زوجته، بعد تضييق الخناق عليه وكشفه اختلاق واقعة قيام العشيق بقتلها قبل هروبه، ليلقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض عليه واقتياده لقسم شرطة المرج وإحالته للنيابة.

بداية الواقعة كانت ببلاغ إلى قسم شرطة المرج من المقاول المتهم، باكتشافه مقتل زوجته على سلم العقار الذي يسكنه وأن سائقا كانت تربطه به علاقة عمل نشبت بينهما خلافات على توريد شحنة أسمنت له، فحضر لمنزله واعتدى على زوجته بسكين ثم فر هاربا.

عقب تلقي البلاغ انتقلت قوة من الشرطة وعلى رأسها مفتش المباحث ورئيس مباحث المرج وعدد من ضباط ورجال البحث الجنائي، وتم العثور على الجثة على سرير غرفة النوم مصابة بطعنة غائرة بالرقبة، وبدأت مناسبة الزوج مرة أخرى، وساور الشك رجال المباحث في روايته، فأعادوا استجوابه أكثر من مرة حتى اعترف بأنه هو مرتكب الجريمة، بعد اكتشافه علاقة آثمة بين الزوجة القتيلة والسائق الذي اتهمه بقتلها.

وأقر المتهم أمام المباحث بأنه كان نائمًا في غرفة نومه في صباح يوم الواقعة، وسمع أصوات صادرة من خارج الغرفة، فحاول فتح الباب واكتشف أنه مغلق من الخارج، فقفز من نافذة إلى الشرفة ثم فوجئ بزوجته في أحضان عشيقها يمارسان الرذيلة، فقام بمطاردة العشيق وأصابه بعصا خشبية قبل أن يتمكن من الفرار، وعاد لزوجته فذبحها بسكين المطبخ أثناء محاولة هروبها إلا أنه لحقها على السلم وأصابها إصابة قاتلة ثم نقلها السرير وأبلغ الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة وأمرت بحبس الزوج على ذمة التحقيقات.