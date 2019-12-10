قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها في بداية حياتها لم تكن تهوى التمثيل، وكانت تريد أن تُصبح مخرجة مسرح، مضيفة: "مكنش في دماغي التمثيل، كنت بحب المسرح أوي، لأني كنت بطلع على خشبة المسرح في المدرسة يوم عيد الأم ونهاية السنة، وكنت بطلع أغني وأرقص، فقولت لازم أبقى مخرجة مسرح".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها كانت تريد عمل مسرح غنائي استعراضي، وهذا كان حلم حياتها، مستطردة:" كنت بغني ومغشوشة في نفسي، لأن صوتي مسرسرع، وكنت فاكرة نفسي مطربة، وصوتي بيطلع أصغر من سني، فيه طفولة كده".

وأشارت الفنانة إلى أنها قدمت في معهد الفنون التمثيلية، وعندما أرادت اختيار قسم إخراج، نصحوها بالتقدم للإخراج والتمثيل: "قالولي ده قسم واحد بعد التخرج إبقي إشتغلي إخراج مش تمثيل، قولتلهم أنا أصلا مش عاوزة أمثل، دخلت الاختبارات ومكنتش محضرة مشاهد، بس وافقوا عليا قالوا عاوزين السن دة، وكانت اللغة العربية الفصحى حلوة عندي".