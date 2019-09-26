قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المشاركة في المهرجانات السينمائية المنعقدة في مصر "واجب على النجوم"، للمساهمة في إنجاحها، ومن ثم تكون السينما المصرية موجودة بقوة على المستوى العالمي.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج "أحلى النجوم"، عبر شاشة "المحور"، على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2019: "هذا النوع من المهرجانات نجاح لمصر، ودعاية للسينما والسياحة، فأبناء الوطن العربي ينتظرون هذا المهرجان، ويزورون مصر، ولا نجد في هذا الموسم أي غرفة شاغرة بالفنادق.. الناس كلها حبت الجونة من مهرجان الجونة".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها ستشارك في فيلم "حظر تجول"، كتابة، وإخراج أمير رمسيس، متوقعةً أن تشارك في أكثر من عمل خلال هذا العام.

وواصلت: "المكسب الأدبي مهم جدًا، مش بس المكسب التجاري، السينما فن وصناعة مش تجارة، خسرت ماديًا وكسبت أدبيًا، وأفلامي أخدت جوايز كتير".