اكتشفت زوجة تعرضها للسرقة لتذهب لقسم أول الغردقة وتبلغ بسرقتها وتتهم زوجها العرفي بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي ودبلة دهب، لتفاجأ بأن زوجها يتهمها بسرقة عقد زواج عرفي فيما بينهما وساعة يد وباور بانك ومبلغ مالي ليعترفا بسرقة كل منهما الآخر، ويتم ضبطهما وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضهما على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم، من القبض على زوجة وزوجها العرفي بتهمة سرقة كل منهما الآخر واعترفا بالسرقة وأرشدا عن المسروقات.

تعود الواقعة عندما تلقى العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، بلاغا من "إيمان م ج" باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة أيفون ودبلة ذهب ومبلغ مالي 2000 جنيه من داخل مسكنها عن طريق المغافلة وتتهم "أحمد م ب".

وتمكنت قوة من ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته أمام العقيد محمد كساب رئيس مباحث القسم، اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وفي نفس الوقت اتهم المبلغة بسرقة عقد زواج عرفي فيما بينهما وساعة يد وباور بانك ومبلغ مالي 2000 جنيه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأرشدت على المسروقات.

حرر عن ذلك المحضر رقم 16565/2019 جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.