مكافأة عمال وعزل رؤساء أحياء.. "النظافة" شعار حكومي للحساب في 24 ساعة

ساعات قليلة، كانت النظافة فيها محركًا لقرارات المسؤولين، بين تكريم المتفانين في العمل وإن كانوا رئيس قرية وعمال نظافة في أقصى صعيد مصر، وعزل المقصرين ومحاسبتهم وإحالتهم للتحقيق حتى وإن كانوا رؤساء أحياء في العاصمة، للتأكيد على مبادئ الشفافية والثواب والعقاب.

في أقصى جنوب مصر، قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منح مكافئة مالية لرئيس قرية الحراجية بمدينة قوص و3 عمال نظافة بالقرية لتفانيهم في آداء العمل وتنظيفهم الشوارع على أكمل وجه.

جاء التكريم خلال مرور المحافظ على طريق "مصر - أسوان الزراعي" أثناء عودته من السفر، حيث شاهدهم يؤدون عملهم بتفاني وجدية، ما استوقفه لتحيتهم وتحفيزهم على أداء عملهم لأنهم نموذج يُحتذى به للمواطن الشريف والعامل المجتهد في أداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه.

محافظ قنا يكرم رئيس قرية وعمال نظافة: نموذج يحتذى به

وتابع: "هؤلاء العاملين يعطوننا القدوة والمثل لما تحتاجه مصر من شبابها وأبنائها المخلصين التي تستحق منا جميعاً الجدية والإخلاص وإنكار الذات"، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فكما يجرى مجازاة المقصرين في أعمالهم يجرى بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل داعيا جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

وبعد ساعات قليلة من تكريم المحافظ لعمال النظافة ورئيس القرية ومنحهم مكافآت مالية، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق، والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

القمامة تطيح برئيسي المرج وحلوان وتقودهما للنيابة

كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي الحيين إلى الديوان العام للمحافظة، وإيقافهما عن العمل وعزلهما من الوظيفة القيادية وتحويلهما إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك بعدما رصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بهذين الحيين بعد وصول عدد من الشكاوى من سكانهما، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها، إلا أن الوضع لم يتغير.