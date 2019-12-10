"متخليش حد يخدعك".. عمرو خليل يكشف أحد الحسابات التحريضية عبر "تويتر"

استعرض الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" يشرح فيه كيفية عمل اللجان الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "متخليش حد يخدعك".

وعرض "خليل" هاشتاج أطلقته اللجان الإلكترونية بعنوان "ثورتنا سلمية خشنة" والذي أطلقه حساب وهمي بعنوان "فؤادة وعتريس" في 8 نوفمبر الماضي ليس له اسم أو صورة وكتب عبر شبكة "تويتر" 8340 تويتة وأنشأ هذا الحساب في سبتمبر 2015 بهولندا.

وأوضح خليل أن هذا الحساب كتب أول تغريدة له يوم 16 سبتمبر الماضي إبان الدعوة للتظاهرات الفاشلة الساعة الرابعة عصرًا وكتب "جمعة التحرير".

وأشار خليل إلى أن حساب "فؤادة وعتريس" كتب 5000 تغريدة خلال شهر واحد بمعدل 150 تغريدة شهريًا، لافتًا إلى أن ذلك الحساب يمثل أحد أشكال اللجان الإلكترونية.

وبين خليل أن عدد متابعي الحساب وصلوا لـ5100 بعدما كانوا 2700 حساب، لافتًا إلى أن أغلب هؤلاء لجان إلكترونية أيضًا بدليل أن 2700 حساب كانوا يتابعونه بالرغم من عدم نشره لأي شيء.

ولفت خليل إلى أن الحساب الذي ساند هذا الحساب على "تويتر" هو عنصر إخواني يُدعى "جمال الجوكر" يتابعه 125 ألف حساب.

ونصح خليل المواطنين بعدم ترديد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تصديق أي شيء لم يصدر عن مصدر واضح وظاهر، مشددًا على أن لا أحد يعرف من يشارك خلف الشاشات على وسائل التواصل الاجتماعي.