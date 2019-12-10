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عفيفة إسكندر

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر بنشر صورة كرتونية لها على صدارة صفحتها الرئيسية.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر

دوري ابطال اوروبا

أعرب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول، على صعوبة المواجهة المقرر أن تجمع فريقه، غدًا، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "ريد بول آرينا".

هندرسون: واثقون من التأهل.. وريد بول سالزبورج فريق خطير

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه المتجهة إلى بلجيكا، من أجل خوض مباراة كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بنزيما وبيل في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، جاهزية المدافع الألماني أنتونيو روديجير، مدافع البلوز، للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، بعدما شفائه من الإصابة تماما، وذلك قبل مواجهة ليل الفرنسي في دوري الأبطال.

لامبارد: روديجير جاهز لمواجهة ليل في دوري الأبطال

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه مواجهة سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا مساء غد يعتبرها "نهائيا".

وقال كلوب، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "تحدثنا سويا في الفريق، على أننا ندخل مباراة سالزبورج باعتبارها مباراة نهائية".

كلوب: تعاهدنا على أننا سندخل مباراة سالزبورج باعتبارها نهائية