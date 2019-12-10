شرح الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، معنى "كيتو دايت"، مشيرًا إلى أنه نسبة إلى الأحماض الكيتونية والتي تتخلف عن الدهون.

وقال نزيه خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الكيتو دايت يعتمد على أن يكون 75% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم من المواد الدهنية و20% من البروتينات و5% من النشويات.

وأوضح نزيه أن هذه النسب مخالفة تمامًا للنسب التي أقرتها البحوث والدراسات العلمية، معتبرًا أنها نسب "تخض"، مشددًا على مخالفتها للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي حددت نسبة السعرات من النشويات بـ65% والدهون 20% والبروتينات 15%، لافتًا إلى أن هذه النسب تضمن سلامة العمليات الحيوية في الجسم.

وأكد نزيه أن نظام الكيتو هو حرمان من النشويات والبروتينات بهدف النزول بسرعة في الوزن، مضيفًا أن نقص الوزن وسيلة وليس غاية ويهدف للحفاظ على الصحة العامة، مستطردًا "التمن هيبقى غالي لو أغفلت المبادئ الصحية".

وتابع: "نظام الكيتو مدمر للكبد والكليتين والقلب والشرايين ولقطاع كبير من الوظائف والأعضاء الحيوية جوة الجسم وعشان أنزل جسمي التمن هيكون كبير".

واستدل نزيه بمنع نظام الكيتو على مرضى القلب والشرايين والكلى والكبد وكبار السن والأطفال والحوامل والمرضعات نظرًا لتأثيره المباشر عليهم "سيبت لي السليم إنه يجازف بجسمه وببساطة بسيطة عمر ده ما يكون نظام سليم وصحي".

ونصح نزيه الراغبين في نزول الوزن بأن يضبطوا الأكل وزيادة النشاط مضيفًا: "المشكلة إن كل اللي عايز يخس عايز ريموت كنترول يضغط عليه يخس ودي مشكلة لازم أتحرك وأنظم أكلي".

وأضاف: "الشطارة إني أوزع وجباتي صح ومحسش بالجوع وأعيش مع الشمس صحيان ونوم والناس النهاردة بتصحى الضهر وبتنام الفجر وده سبب البدانة ونقص فيتامين دي".