رشح الدكتور بهاء ناجى، استشارى السمنة والتغذية، «شوربة العدس» كمشروب يومى لا غنى عنه للأطفال صباحاً، وذلك ليخلصهم من القلق الذى يسببه الشتاء لمن هم فى مثل عمرهم، فضلاً عن العسل الأسود، الذى يجب أن يكون حاضراً فى نظامهم الغذائى يومياً، وأكد أن البقوليات لا غنى عنها لأنها غنية بالعناصر الأساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم.

"ناجى": البطاطا تحتوى على ألياف.. وتقى من الإصابة بـ"سرطان الرئة"

وقال: «للأسف أطفالنا تزيد سمنتهم شتاء بسبب تناول الحلويات بشكل كبير، وهذا خطأ فادح فى نظامهم الغذائى، وأوصى بالإكثار من تناول الخضار بكميات كبيرة والسلطة التى يجب أن يكون الليمون حاضراً فيها بقوة، فضلاً عن الفاكهة وملعقة العسل الأسود يومياً، ويفضل أن يشرب الطفل كل صباح «مج شربة العدس»، وإمداد الطفل بالبروتينيات كاللحم والكبدة والبيض، والإكثار من الكرنب والخرشوف والباذنجان، كما يجب تجنب سمنة الأطفال عبر تناولهم الحلويات والنشويات».

أضاف «ناجى»: «فصل الشتاء من الفصول التى يكتسب فيها الجسم زيادة كبيرة فى الوزن نظراً لاعتماد الجسم على المأكولات التى تتسم بالدهون المشبعة، اعتقاداً فى أنها تعطى طاقة، ولكن يجب الحذر لأن البعض يخرج من هذا الفصل بزيادة وزن»، وأوضح أن الغذاء المتوازن الذى يعتمد على الفيتامينات أفضل، مثل السمك الذى يعمل على زيادة فيتامين «د»، والبطاطا الساخنة وتحتوى على نسبة عالية من الألياف وتقى الجسم من الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا وتمد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة، ويجب ألا ننسى شوربة البروكلى فهى تتميز بأنها تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والبوتاسيوم ولها تأثير ضد الالتهابات وتحسن الجهاز المناعى.

وأكد استشارى التغذية أن البقوليات لا غنى عنها فى هذا الفصل، فهى تحتوى على عناصر أساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم وفيتامين «ب» وهى تعتبر بديلاً للحوم، كما أن البقوليات تمنح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية، أما المشروبات الأفضل فيأتى السحلب فى المقدمة، فهو منشط قوى ويشعر الجسم بالدفء، ويخلص من ألم القولون والمعدة، وبعده مشروب الكيوى الذى لا يحتوى على سعرات عالية ويقوى الجهاز المناعى والقلب.