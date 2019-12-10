أعلنت سلطات نيوزيلندا عن خشيتها من أن تتجاوز حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلند" 13 قتيلا، بعد فقدان الأمل في العثور على المفقودين أحياء، ونظرا لخطورة حالة بعض المصابين، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام نيوزيلندا.

وأعلنت صباح اليوم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، إن هناك 34 مصابا و5 جثث تم إجلاؤهم من الجزيرة المنكوبة، وأن من بين الضحايا سائحين من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وماليزيا، إضافة إلى مرشدين سياحيين نيوزيلنديين.

وكانت جزيرة "وايت آيلاند" الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح، قد شهدت ثوران بركانها الاثنين، في وقت كان فيها 47 شخصا معظمهم سياح أجانب.