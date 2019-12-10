أعلن المتحدث باسم وزارة صحة نيوزيلندا بيت واتسون، خطورة الإصابات التي لحقت بالناجين من بركان جزيرة "وايت آيلند"، وأنه من المحتمل ألا يبقى جميع المصابين على قيد الحياة، لكن في هذه المرحلة يتلقى الجميع الرعاية التي يحتاجونها، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام نيوزيلندا.

وأضاف المتحدث أن هناك 27 شخصا بحاجة إلى أعلى مستوى من الرعاية، حيث يعانون من حروق بأكثر من 30% من مساحة الجسم، مضيفا أن عدد الحالات الخطرة يقارب العشرين.

وكانت جزيرة "وايت آيلاند" الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا وتتمتع بشعبية كبيرة لدى السياح، قد شهدت ثوران بركانها أمس الاثنين، في وقت كان فيها 47 شخصا معظمهم سياح أجانب.