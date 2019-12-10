سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفقًا لتعاملات اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.29 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.