الحماية المدنية تنقل مواطنة لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن القاهرة) بطلب المساعدة لإنزال سيدة مُسنة من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الحدائق، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، لعدم قدرتها على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ.. وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى إحدى المستشفيات.

وتم تجهيز غرفه لها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.. حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.