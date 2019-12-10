قال الفنان الكبير سمير صبري، إنّ المخرج سمير سيف، كان من كبار المخرجين في العصر الحالي، وكان يتمتع بتاريخ طويل على المستوى الفني والخُلقي.

وكان المخرج سمير سيف، الأستاذ بمعهد السينما، رحل عن الحياة مساء أمس الاثنين، عن عن عمر يناهز 72 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال "صبري"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه تعاون مع سمير سيف في بدايته، عندما كان يعمل مساعداً لأستاذ الميلو دراما المخرج حسن الإمام الذي تتلمذ على يديه، وكان هناك مجموعة من الأفلام الرائعة بينهما، مثل "حكايتي مع الزمان، بالوالدين إحساناً".

وأوضح "صبري"، أن سمير سيف، كان يتميز بأنه إنسان بسيط ومتواضع جداً، عاشقاً للفن ومثقفاً، يشاهد ويقرأ ويعرف كل ما يدور في السينما العالمية قبل السينما المحلية.

وتابع: "كانت تربطني بالمخرج سمير سيف، صداقة لأكثر من 40 عاماً، وعشقنا معاً تاريخ السينما، وقدّم أفلاماً متنوعة مابين الكوميدي مثل (غريب في بيتي)، والأكشن مثل فيلم (المشبوه)، والأفلام الموسيقية مثل (حكايتي مع الزمان)".

وعبّر الفنان سمير صبري عن حزنه لرحيل صديقه سمير سيف، "بفتقده جداً كإنسان، ولن أفتقد الفنان، لأنه فنه سيظل باقياً للأبد".