عبّر الكاتب الكبير وحيد حامد، عن حزنه الشديد لرحيل المخرج سمير سيف، مؤكداً أنه كان صديقه في المقام الأول قبل أي شيء آخر.

ورحل المخرج سمير سيف، الأستاذ بمعهد السينما، عن الحياة مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال "حامد"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن أعمال المخرج سمير سيف هي التي ستظل تتحدث عنه، متابعا "سمير له تلامذة كثيرين، وكان مخلصاً لطلابه، ومخلصاً لفنه، ومبدعاً، وكان إنساناً قبل كل شئ".

واستطرد: "أنا اشتغلت مع سمير سيف أفلام مهمة جداً ومسلسلات أيضاً، وقبل كل هذا كنا أصدقاء، وبيننا توافق كبير، ولا أذكر أننا اختلفنا على أى شيء في العمل، خسارتنا كبيرة، صحيح كلنا هنموت، لكن غياب سمير سيف، خسارة كبيرة جداً".

ومن أشهر الأفلام التي جمعت بين السيناريست وحيد حامد، والمخرج سمير سيف، "معالي الوزير، سوق المتعة، الراقصة والسياسي"، ومن الأعمال الدرامية، مسلسل "البشاير، أوان الورد".