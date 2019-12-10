وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على إنشاء اتحاد مصري لخبراء التقييم العقاري، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقاري المصريين.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.

وحسب ما وافقت لجنة الإسكان، يعد الاتحاد هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصه، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى أو العاصمة الإدارية، ويجوز أن ينشئ فروعا له داخل جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام هذا القانون.

وعرّف القانون خبير التقييم العقاري، بأنّه كل شخص طبيعي لديه شهادة قيد يخضع للمتطلبات التنظيمية والرقابية للهيئة، يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته المهنة وفق أحكام القانون.

ووفقا لما انتهت اللجنة، لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل بالتقارير، ولا يجوز الاستناد إلى هذه التقارير أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا بعد التصديق عليها من الاتحاد، وتتحمل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية طالبة التقييم قيمة التصديق المستحقة عليها، بحد أقصي "سيتم تحديده لاحقا"، في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.