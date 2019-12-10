توافد عدد من الفنانين، إلى كنيسة العذارء مريم، بأرض الجولف، حيث تُشيع جنازة المخرج الراحل سمير سيف، بعد قليل، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ووصل إلى كنيسة العذراء مريم، الفنان محمود قابيل، ومحمد التاجي، وعماد الراهب، وكذلك الأنبا موسى أسقف الشباب.

سمير سيف هو واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، ومن أشهر أعماله: "المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، دائرة الانتقام، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب، والراقصة والسياسي".

وآخر أعمال المخرج سمير سيف هو الفيلم العربي "أوغسطينوس بن دموعها" الذي جمع خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي، وحصل على جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، كما حاز على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.