أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو 1989، الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن الـمين للصحفيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم "تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي اوصل البشير للسلطة.

وأطاح الجيش البشير في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.

وصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، حسب صحفي في وكالة "فرانس برس" في المكان، ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق "كوبر بس"، في اشارة للسجن المحبوس فيه البشير، كما رددوا " قتلت الناس يا رقاص"، في إشارة لعادة البشير الرقص بالعصا امام مؤيديه.

وأضاف الأمين: "لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية انها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثين عاما وحدثت كثير من المتغيرات" مذاك.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق، متابعا "اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها".

وفي 14 ديسمبر الجاري، تصدر محكمة سودانية حكمها على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد مرتبطة باستلامه اموالا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العام 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية في أثناء النزاع في اقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام 2003 .