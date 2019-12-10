غادر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.

وأقيمت مراسم استقبال رسمي في الاتحادية للرئيس سيريل رامافوزا، استقبله خلالها الرئيس السيسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّه تم عقد جلسة مباحثات بين الرئيسىن تناولت آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ إذ تم التوافق حول أهمية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين في مطلع العام المقبل 2020، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، خاصةً مشروع ممر (القاهرة - كيب تاون)، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي في ترسيخ مسيرة التنمية في القارة.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، إذ أشاد الرئيسان بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا في الملفات ذات الصلة بالاتحاد على مدار السنوات الماضية، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار التنسيق في هذا الصدد.

وأكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة تعزيز التشاور السياسي بين البلدين في مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، إيمانا بالدور المهم للدولتين في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي تعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد العام المقبل 2020، معربا عن ثقته في استكمال الجانب الجنوب أفريقي نهج تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال فترة رئاسته للاتحاد.