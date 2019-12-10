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"التعليم" تعد لائحة جزاءات جديدة لحماية المعلمين من الطلاب المشاغبين

"التعليم" تعد لائحة جزاءات جديدة لحماية المعلمين من الطلاب المشاغبين

"تحدثت مع مريض بشكل غير لائق".. إحالة ممرضة بمستشفى الغردقة للتحقيق

"تحدثت مع مريض بشكل غير لائق".. إحالة ممرضة بمستشفى الغردقة للتحقيق

"جوجل" تدعم برامج المهارات الرقمية بمليون دولار في 2020

"جوجل" تدعم برامج المهارات الرقمية بمليون دولار في 2020

ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله: تثير السخرية

ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله: تثير السخرية

موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

"التضامن" تفتتح مركز استضافة وتوجيه المرأة "المعنفة" بمدينة أكتوبر

"التضامن" تفتتح مركز استضافة وتوجيه المرأة "المعنفة" بمدينة أكتوبر

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فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

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"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

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"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

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موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

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