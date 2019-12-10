ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله: تثير السخرية

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بالاتهامات التي تبناها الديموقراطيون سعيا الى عزله، معتبرا انها "تثير السخرية".

وكتب ترامب على تويتر: "قال جيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) لتوه إنني (مارست ضغوطا على اوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية)، إنه امر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح"، مجددا تنديده بـ"حملة مطاردة شعواء" بحقه.

تبنى الديموقراطيون، اليوم، تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة في مجلس النواب يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجه اليه الكونجرس الأمريكي اتهاما لمحاكمته إمام مجلس الشيوخ.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، إن "رئيسنا يحظى بثقة العامة، لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرض الدستور للخطر، ويعرض ديموقراطيتنا للخطر ويشكل تهديدا لأمننا القومي".