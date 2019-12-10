أقامت كليه الأداب بجامعه حلوان ونادي روتاري الجيزة، اليوم الثلاثاء، معرض ملابس بأسعار رمزية لطلبة الجامعة، وذلك بحضور عميد كلية الآداب دكتورة سهير عبد السلام، ورئيس نادي روتاري الجيزة سعد موسى، ومساعد محافظ المنطقة الروتارية عادل عبد الكريم.

ويقام المعرض في إطار التعاون الدائم بين الجامعة ونادي روتاري الجيزة، وما تقدمه من خدمة مجتمعية، وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم وذلك لحرص الجامعة على إقامة مثل هذه المبادرات والمعارض الطلابية بمختلف الكليات لخدمة الطلاب.

وأضافت أن المعرض يضم عددا كبيرا من قطع الملابس مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية، مشيرة إلى أنه شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، وأنه سيجرى توجيه حصيلة المبالغ التي اكتسبها المعرض من البيع إلى صندوق رعاية الشباب بجامعة حلوان.