أصدرت مديرية الصحة بقنا اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق مركز الهاشمي لأمراض الكلى لعدم مطابقته للمواصفات الطبية المعمول بها في المراكز المتخصصة.

وقال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، إن لجنة من مديرية الصحة بقيادة إدارة العلاج الحر، تفقدت مركز الهاشمي لعلاج الكلى، وقررت إغلاق المركز لعدم مطابقته للمواصفات وانتهاء مدة الترخيص السنوية وعدم اتخاذ إجراءات إعادة تجديدها.

وفي تواصل "الوطن" مع المركز لمعرفة إغلاقه من عدمه ردت فتاة تعمل بالمركز: " شغال يا باشا لو معاك حالة هاتها.. أول مرة نسمع أنه مغلق".

وقال الدكتور عبدالقادر الهاشمي، مدير المركز، إن المركز يعمل بكل كفاءة ولم يستقبل قرارات بغلقه، مشيرا إلى أنه يستقبل حالات يجرى علاجها على نفقة الدولة والتي وصلت إلى 17 قرارا.

وتابع أن لجنة من مديرية الصحة مرت على المرضى بالمركز وفحصت الأجهزة الطبية من ماكينات الغسيل ومستوى النظافة، كما فحصت الأوراق الخاصة به وتبين لهم أن المركز يسير في إجراءات تجديد الرخصة السنوية وفق إيصال الصداد في القاهرة.

وأوضح أن إجراءات تجديد الرخصة تأخذ وقتا طويلا، مشيرًا إلى أن أول أمس جرى علاج مريض على نفقة الدولة لعدم وجود له مكان في المستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص ومسؤولين كبار يحاربونه وهم من يرسلون تلك اللجان لغلق المركز.