وجه المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الشكر للدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، على جهده الكبير في تذليل كافة العقبات التي تواجه المهرجان في دورته السادسة، ودعمه فى الحصول على دار عرض "فريال" العريقة بمنطقة محطة الرمل لتستقبل فعاليات المهرجان، والتي تقام فى الفترة من 26 يناير إلى 31 يناير المقبل.

وقد أعلن المخرج مونى محمود المدير الفنى للمهرجان، عن انتهاء عمل لجنة المشاهدة من تصفية الأفلام المقدمة للمشاركة فى المسابقات الثلاثة (روائى – تسجيلى – طلبة)، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وصرح المخرج محمد سعدون مدير المهرجان عن توصلهم لصيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للمرة الأولى، بعد ما لمسوه من تأثير للفعاليات فى محيط المجتمع الثقافى، ودوره فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن. المهرجان هدفه نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورشًا وندوات فنية مجانية على مدار العام.