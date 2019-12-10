قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تسعى إلى تحقيق أفضل مستوى خدمة بما يناسب ويليق بالراكب المصري؛ لذا تم إلحاق عددا من الجرارات الحديثة للهيئة.

السكة الحديد: توقيع عقد قيمته 1.6 مليار يورو للتطوير.. الأضخم منذ نشأة المرفق

وأضاف "رسلان" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه تم إقامة احتفالية كبرى بميناء الإسكندرية على خلفية استلام 10 جرارات جدد يوم الخميس الماضي: "المرحلة القادمة فيها الكثير والكثير لتطوير السكة الحديد"، موضحا أن عقود العربات الروسية والمجرية تعد واحدة من أكبر العقود التي تم الاتفاق عليها في الهيئة منذ إنشائها: "العقد قيمته مليارا و16 مليون يورو بعدد 1300 عربية، وعدد عربات الركاب في السكة الحديد 3040 عربية، واللي شغال منهم 2800 يعني 50% من قوة عربات الركاب اللي موجودة بالهيئة".

رئيس السكة الحديد: تحريك أسعار التذاكر بعد انتهاء عمليات التطوير

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم تحريك أسعار التذاكر، خاصة القطارات المكيفة، بعد الانتهاء الشامل من تطوير المرفق: "القطارات العادية بيتم فيها أعمال نظافة دورية بخلاف أعمال نظافة كاملة أخرى تتم في أحواش العربات والجرارات"، مشيرا إلى أن العنصر البشري بالهيئة من أفضل العناصر الموجودة على مستوى سكك الحديد، بالإمكانيات المتاحة حاليا: "خطة التطوير نفذنا منها 30% وكل الإمكانيات دي بتكون فيها خطورة على العامل البشري، وفيه إجراءات تشغيلية معينة بنشتغل بيها علشان مفيش قطر يطلع إلا لما يكون مستكمل كل عناصر الإمان قبل سيره على القضبان".

السكة الحديد: لدينا 47 ألف عامل في المرفق ونهتم بالتطوير البشري

وتابع: "حوادث السكة الحديد مؤلمة علشان عدد الركاب في القطارات كبير، وتطوير العامل البشري من أولى أولويات الهيئة لتطوير السكة الحديد، وعندنا 47 ألف مهندس وعامل وفني، وكل الكوادر الإدارية وعندنا خطة متكاملة لإتمام أعمال التدريب بالنسبة لهذه العناصر كافة ولدينا أكبر معهد في الشرق الأوسط لتدريب العاملين".