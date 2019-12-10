قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن إقالة رئيسي حيي حلوان والمرج جاء بسبب تقاعسهما عن العمل، وذلك بعدما سلط عدد من وسائل الإعلام الضوء على مشكلات بمناطقهما ولم يحلانها: "إحنا موجودين لخدمة المواطنين".

وأضاف "شعراوي"، خلال تصريح خاص لبرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه قد تم تحويل عدد من العاملين بالوزارة إلى النيابة الإدارية بلغ 380 موظفا: "إحنا محولين أكثر 380 واحد للنيابة الإدارية بسبب التقصير في العمل وعدم خدمة المواطنين"، موضحا أن الوزارة ترسل رسالة للمواطنين كافة بأنها ستكون متواجدة معهم في أي وقت ومكان: "هعمل زيارات مفاجأة مع المحافظين لعدد من المناطق".

وأكد أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاوني بين وزاراتي التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لإعداد الخريطة الاستثمارية وإنشاء منصة معلوماتية وحوكمة نظام تأجير المحاجر: "ثروات مصر المحجرية جميعها مهدرة، والبروتوكول هيعمل حوكمة بجميع أنواعها"، مشيرا إلى أن تلك الثروات هي نعمة من الله وبات من الضروري الحفاظ عليها: "مينفعش أسيب حد ياخد حق الناس وحق الدولة، وزي ما بنتكلم على استراداد أراضي فالمحاجر ليها قيمة كبرى".