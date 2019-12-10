الطفل الجنوب سوداني ضحية التنمر من شرم الشيخ: "عايزين نعيش في سلام"

أعرب جون منوث، الطالب الجنوب سوداني، ضحية واقعة التنمر التي انتشر مقطع الفيديو الخاص بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عن سعادته البالغة لحضوره منتدى شباب العالم، حيث ذكر أنه متواجد حاليا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لحضور المنتدى.

ووجه الطالب الجنوب سوداني، كلمة للشعب المصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي حسام حداد، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة": "المصريين والسودانيين شعب واحد، إحنا عايزين نعيش في سلام، ومفيش حد أحسن من حد، وربنا خلقنا بهذه الألوان، وكلنا واحد".

وأضاف "جون"، أنه سعيد للغاية من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة له لحضور المنتدى، حيث لم يتوقع أن تصل الواقعة التي تّعرض لها للرئيس السيسي شخصيًا.