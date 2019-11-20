وجهت إدارة منتدى شباب العالم، في لفتة إنسانية، دعوة رسمية للشاب السودانى "جون"، الذي تعرض لواقعة تنمر على يد عدد من الشباب، لحضور جلسات المنتدى المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بين 14 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور آلاف الشباب من مختلف جنسيات العالم.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن هذه الدعوة تأتي في إطار الحرص على تأكيد مشاعر الإخاء والمحبة والتقدير بين جميع الجنسيات والثقافات، لاسيما الأشقاء العرب والأفارقة الذين يقيمون على أرض مصر، ونبذ أي ممارسات فردية مغلوطة يرفضها الجميع.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط المتهمين عقب تداول فيديو منذ أيام يظهر فيه واقعة تنمر واعتداء لفظي على أحد الشباب الأفريقي الذي يقيم في مصر، وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحرى عن الفيديو، ونجحت فى رصد عنوان المتهم بالتنمر وضبطه.

يذكر أن منتدى شباب العالم، هو منتدى سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، تنفيذا لإحدى توصيات مؤتمر الشباب، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وقد انطلق المنتدى لأول مرة فى عام 2017، وشهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة الاف من شباب العالم، ومن المقرر أن يناقش في نسخته الثالثة هذا العام موضوعات عديدة، منها: الأمن الغذائى والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعى وتمكين المرأة ودور الفن والسينما.