استقبل مطار أسوان الدولي، اليوم، رئيس جمهورية جزر القمر، غزالى عثمان، للمشاركة في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس جمهورية جزر القمر غزالى عثمان، خامس رئيس إفريقي يصل البلاد، اليوم، لحضور مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

ووصل غزالي عثمان، إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران، وجرى إنهاء إجراءات سفره على الرحلة المصرية المتجهة إلى مدينة أسوان.

واستقبل مطار أسوان الدولى، خلال الساعات الماضية، 4 رؤساء أفارقة للمشاركة في فاعليات المؤتمر، وهم ماكى سال الرئيس السنغالى، رئيس تشاد إدريس ديبي، محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، محمد بخاري رئيس دولة نيجيريا.

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، تفقد استعدادات وتحضيرات مطار أسوان الدولي، الخاصة باستقبال ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر، موجهًا برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار، في جميع المرافق.

وشدد على ضرورة التنسيق الجيد بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وفرق العلاقات العامة بالمطار، للإشراف على إنهاء اجراءات وصول الوفود المشاركة، مع توفير أعلى درجات الراحة والأمان، لجميع ضيوف المؤتمر.

وخصصت مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، طائراتها الجديدة من طراز الايرباص A220-300، المزودة بكل وسائل الرفاهية بجانب الطرازات الأخرى، لنقل ضيوف المنتدى المشاركين إلى مدينة أسوان، فضلا عن حرصها على تقديم كل تسهيلات السفر للمشاركين في الحدث.