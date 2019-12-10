قال فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجرسي الأمريكية، إن العديد من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص، في مواجهة استمرت ساعة، في أحد أحياء جيرسي سيتي، اليوم، وأغلقت الشرطة الشارع الرئيسي، الذي وقع فيه إطلاق النار، وذلك وفقا لما نشره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الشرطة ألقت القبض على 2 من المسلحين، وما زال آخر في مكان الحادث، بينما جرى إطلاق النار على 2 من رجال الشرطة، وجرى نقل أحدهما إلى مركز طبي مصاب بجروح واضحة في الكتف، ولكن حالته لم تكن واضحة على الفور، وجرى إطلاق سراح 4 رهائن، كان يجري احتجازهم داخل موقع إطلاق النيران، ومن المرجح وجود مطلق نار ثالثًا مازال طليقا.

وقال مسؤولون، إن العديد من المدارس المحلية جرى إغلاقها، وكتبت مدارس "جيرسي سيتي" العامة: "جميع الطلاب والموظفون آمنون".