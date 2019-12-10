تواصل رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالأقصر، حملاتها لمتابعة تجميل الحدائق والجزر وقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العالية والمتداخلة بأسلاك الكهرباء بالشوارع، إضافة إلى رفع الأتربة المتراكمة على جوانب الطرق.

وقال العميد محمد عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، إن قسم البساتين والتجميل بقرية الطود غرب، برئاسة شعبان عبده طه، شن جملة لقص وتهذيب أشجار الزينة بالحدائق والجزر بطريق المسار "القاهرة - أسوان" استكمالاََ من كمين الطود الأمني حتى كوبري الوحدة.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، برئاسة محمد السلواوي، سكرتير القرية، أجرت حملة لقص وتهذيب أشجار الزينة بحديقة العديسات بحري ومدخل طريق "أم غرباب"، مع متابعة ري الجزر والحدائق ضمن الجدول الزمني للري.

وأضاف عياد، أن قرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبي يوسف رئيس القرية، تابعت قص وتهذيب اشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاََ للجدول الزمني المحدد للري بطريق المسار السياحي القاهرة أسوان، بناحيه مدرسة نجع الوحدة الإعدادية، مع مواصلة نظافة ورفع الأتربة المتراكمة بجانبي طريق المسار.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن الحملات المكثفة والمستمرة بالمركز بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالاهتمام بالحدائق والجزر ومداخل ومخارج المدينة والقرى بالمركز، وذلك لظهور مركز ومدينة الطود وقراها بالمظهر الجمالي والحضاري واللائق للمركز.