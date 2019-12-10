عزل أم مقاومة؟ سيناريوهات محاكمة ترامب بعد اتهامات الديمقراطيين

إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، تهمتان نهائيتان، تبناهما الديموقراطيون داخل الكونجرس الأمريكي، ضد الرئيس دونالد ترامب، في إطار السعي إلى عزله، وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ، يوجه إليه الكونجرس الأمريكي اتهاما.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملةً قويةً ومجموعة من الاتهامات ومطالبات بالعزل، قبيل 11 شهر من الانتخابات الرئاسية، المقررة في شهر نوفمبر 2020، وهي الاتهامات التي وصفها تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بأنها "هائلة".

الدكتور سيد مجاهد، الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الكونجرس الأمريكي، له صلاحيات واسعة، يمكن أن تصل إلى عزل الرئيس من منصبه، إذا خالف الدستور، أو أضرت سياساته بالأمن القومي الأمريكي، أو ارتكب جرائم مخلة بالشرف.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن الاتهامين الموجهين لدونالد ترامب من الديمقراطيين، مخالفات واضحة للدستور الأمريكي وانتهاك له، لافتًا إلى أن ترامب أصبح في تحدي واضح وحقيقي أمام الديمقراطيين، الذين اتخذوا خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية في قضية العزل.

وأشار إلى أنه في حالة تبني تلك الاتهامات في جلسة عامة، سيكون على ترامب تقديم دلائل تثبت براءته، كما أن الكونجرس سيستدعيه لا محالة لمناقشة الاتهامات والدلائل التي قدمها قبل أن يتم التصويت على عزله، الذي يستلزم إجراءات معقدة ومراحل كثيرة وفترة طويلة، وأصوات أكثر من ثلثي أعضاء الكونجرس.

وتابع "مجاهد"، أنه في حال ثبوت التهم ضد ترامب قبل الانتخابات المقبلة، سيتم عزله ولن يستطيع خوض الانتخابات، مستدركًا أنه أمر صعب، إلا أنه لا محالة سيؤثر عليه بشكل سلبي في الانتخابات، حتى وإن لم يستطع الكونجرس عزله، وهو ما يريده الديموقراطيون من الحملة ضد ترامب، فالانتخابات هي المحرك الرئيسي للقضية.

من جانبه، يرى أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الكونجرس لن يتمكن من عزل ترامب قبل الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تبني تلك الاتهامات من قبل الديمقراطيين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ، سيعطل الأمر لا محالة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الحملة ستؤثر حتمًا على ترامب في الانتخابات المقبلة، إلا أن موقفه ما زال قويًا، بسبب احتمائه بعدة إجراءات مثل القوانين الاجتماعية، والسياسات الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط، والعقوبات الإيرانية ودعمه لإسرائيل.