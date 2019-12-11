استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و10 سفن بضائع عامة بينما، غادرت 5 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة.

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 9750 طن يوريا، و4306 طن فوسفات، و6182 طن كوارتز، و2900 طن مولاس، و3000 طن زيت، و1500 طن ملح، و7280 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11 ألف و500 طن قمح، و843 طن خشب، و15 ألف و199 طن حديد، و16 ألف و300 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 355 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 876 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153 ألف و883 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31049 طنا.

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1248 طن قمح، في حين غادر 581 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32 ألف و735 من البضائع العامة منها 112 سيارة نقل محملة بـ 5407 طن قمح.