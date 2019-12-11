"رقصة الشتاء الأخير" عرض مسرحي لطلاب تجارة المنصورة

قدم فريق المسرح بكلية التجارة جامعة المنصورة مسرحية "رقصة الشتاء الأخير" على مسرح أم كلثوم بقصر الثقافة، القصة مستوحاة من رواية "المسخ " لفرانتس كافكا وثلاثية روي أندرسون الإنسانية.

تناولت القصة حياة الموظف وكيف يسعى وراء المال والالتزامات تنسيه أنه إنسان له حق في الحياة، ولكن المتطلبات اليومية تجعل منه حشرة، كما تناولت فكرة الانتحار المنتشرة بين الشباب، واحتياج الشباب لمن يسمع لهم ويهتم لأحلامهم وتفاصيل حياتهم ما يساعدهم على اكتشاف ذاتهم ويبعد عنهم الانعزال والاكتئاب الذي يجعل منهم فريسة سهلة لفكرة الانتحار أو أذية أنفسهم دون وعي.

والعرض المسرحي من تأليف محمد السوري، وإخراج محمد السعيد، بطولة عبدالله عساكر "سامسا"، وميريهان مجدي "الأخت"، وأنس عبدالعظيم "الوكيل"، وعمر عبدالعزيز "الصديق"، ومجموعة من أفضل الموهوبين من أبناء الكلية.

وأعرب فريق العرض المسرحي عن شكرهم للدكتور محمد عطوة، عميد الكلية، والدكتور طارق غلوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعماد حامد، مدير إدارة رعاية الطلاب، وإشراف دعاء منصور، ومحمد فاروق، ودعمهم للطلاب وتوفير كل ما يحتاجونه للظهور بالشكل المشرف لكلية التجارة.

يذكر أن عرض "رقصة الشتاء الأخير" تأتي ضمن فاعليات المهرجان المسرحي الطلابي الثاني عشر لكليات جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم، عميد الكلية، ومحمد عبداللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب، وداليا خليفة، مدير إدارة النشاط الفني.

وتشارك 13 كلية من كليات الجامعة بالمهرجان المسرحي الطلابي الثاني عشر للعام الجامعي 2019- 2020 بمختلف العروض المسرحية، وذلك على مسارح كليات "التربية والطب والحقوق، ومسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية"، ويشارك في تحكيم الأعمال المسرحية كلاً من: الدكتور عبدالناصر الجميل، والدكتور مصطفى سليم، والممثل ماهر سليم.