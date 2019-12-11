استعرض الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أحد الهاشتاجات التي أطلقتها اللجان الإلكترونية الإخوانية الكارهة لمصر وذلك في فقرة "متخليش حد يخدعك".

وتحدث خليل عن هاشتاج "عايش في مصر ازاي" والذي انتشر على تويتر بواسطة اللجان الإلكترونية بهدف نشر الإحباط.

وأوضح خليل أنه بتتبع الهاشتاج تبين أنه صدر لأول مرة عن حساب باسم "فاطمة الزهراء" بدون صورة أو أي معلومات تظهر شخصية صاحب الحساب متحدثًا عن أن الشعب المصري يموت من الفقر والمرض والجهل ولا يجد حتى من يدفنه على حسب تعبيره.

حساب فاطمة الزهراء انشأ منذ عامين في سبتمبر 2017 ويتابعها 47 حسابا وكتبت تغريدتين فقط منذ عامين وتفاعلت مع تغريدة للإخواني محمد الجوادي وقامت بإعادة مشاركة عدد من التغريدات من عناصر إخوانية وقناة الجزيرة.

وأشار إلى أن الهاشتاج الذي أطلقه البعض بغرض نشر الإحباط تحول في الاتجاه المعاكس من المصريين والذين ردوا عن حياتهم في مصر وعن الإنجازات التي تشهدها مصر حاليًا وأيضًا عرض سخرية بعض المصريين من "شغل" اللجان الإلكترونية.