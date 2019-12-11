سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" سعر صرف اليورو في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.