تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ760 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة جنيه للعيار، ليباع العيار 24 بـ760 جنيها مقابل 761 جنيها أمس.

وسجّل عيار 21 قيمة 665 جنيها، فيما بيع عيار 18 بـ570 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و325 جنيها.