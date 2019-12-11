أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأنه تم تنظيم معرضان للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بقرية العراقية مركز الشهداء، وقرية ميت فارس مركز بركة السبع خلال شهر سبتمبر الجاري بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة.

وقال "درغام"، إن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات، غسالات أتوماتيك، أنابيب بوتاجازات، أنتريهات، مراتب فايبر، وبطاطين، غرف نوم، سجاد، مطابخ " يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكداً علي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي .

من جانبه، وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بتوفير كل سبل الدعم والتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً، وأشاد بتنظيم مثل هذه المعارض التى تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.