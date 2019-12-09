أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهاته لرئيس حي غرب شبين الكوم، بمتابعة صيانة عطل خط الغاز الطبيعي، الكائن بشارع الشهداء أمام ميدان الجبري بشبين الكوم، والانتقال للموقع فوراً وإصلاح ماسورة الغاز وإعادة الشيء إلى أصله، جاء ذلك عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود كسر في خط الغاز الطبيعي قطر 12 بوصة.

وأكدت رئاسة حي غرب شبين الكوم بأنه جرى معاينة الموقع على الطبيعة، وإحلال وتغيير ماسورة الغاز المكسورة منذ فجر اليوم من خلال الشركة، موضحة بأنه جرى الانتهاء من صيانة العطل، والدفع بغاز جديد في الخط، وجاري الآن تشغيل الخط مرة أخرى بشكل تجريبي، وردم مكان الحفر ووضع طبقة خرسانية جاهزة تمهيدا لوضع طبقة رصف بعد الانتهاء من اختبار الخط.

من جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التواجد الميداني والتعامل فوري في حل المشكلات.