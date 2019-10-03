أُغلق باب استقبال الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، بالنسخة الـ92 من حفل توزيع الجوائز الشهير، والتي بلغ عددها 88 فيلمًا.

ومن المقرر أنَّ تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة الطويلة التي تضم 10 أفلام، وفي يناير المقبل سوف تكشف الأكاديمية عن القائمة النهائية التي تضم 5 أفلام تتنافس على الجائزة.

رشحت 4 دول أفلامها للتنافس على الجائزة للمرة الأولى في تاريخها، ورشحت غانا فيلم يعنوان " Azali" إخراج كوابينا جيانساه، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من قرية صغيرة تفر من زواج مُرتب من رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، وينتهي به المطاف في مدينة أكرا الصاخبة.

بينما وقع اختيار نيجيريا على فيلم "Lionheart" لتمثيلها في المسابقة للمرة الأولى جنيفيف نناجي، وهو أول فيلم نيجيري من إنتاج "Netflix"، عرض للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي، ويعتبر التجربة الأولى لمخرجته.

ومثل فيلم "Kony: Order from Above" من إخراج ستيف آيني، المشاركة الأوغندية فى المسابقة، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة مضطربة في شمال أوغندا وتعاظم سيطرة جيش الرب للمقاومة.

فيما رشحت أوزبكستان فيلم بعنوان "Hot Bread"، إخراج أوميد خامداموف، وتطرق الأحداث إلى فتاة مراهقة تتوق للابتعاد عن قريتها للعيش مع والدتها في المدينة.