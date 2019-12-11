أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن قلق بلاده إزاء زيادة نشاط حلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود بيلاروسيا، وروسيا، وإزاء القرار الأخير لقمة الحلف المتعلق بزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء في الحلف.

وقال لافروف، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه نائب مدير تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين بمعهد العلاقات الدولية في "موسكو" اليوم الأربعاء، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء زيادة النشاط العسكري لـ"ناتو"، بالقرب من حدود بيلاروسيا وروسيا، وكذلك إزاء القرارات التي اتخذتها قمة الحلف في لندن مؤخرا بزيادة الميزانيات العسكرية لدول الحلف.

وأضاف أن من شأن هذه الخطوات "عسكرة" أوروبا على حساب أمن دول أخرى. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في - وقت سابق - أن توسع حلف شمال الأطلسي، واقترابه من الحدود الروسية يشكل خطراً على بلاده.

يُذكر أن الحلف دخل مرحلة التوسع على نطاق واسع بعد انهيار "الاتحاد السوفيتي "وحلف وارسو" السابقين، فيما شهدت الفترة بين عامي 1999 و2009 انضمام الدول الأعضاء في "حلف وارسو" سابقا إلى حلف شمال الأطلسي.