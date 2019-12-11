تستكمل شركة جازبروم، أعمال التطوير مجمع الغاز الطبيعي في منطقة شرق روسيا ببناء ثلاث منصات بحرية بخطوط انتاج بحرية بطول 300 كيلو متر و1600 كيلو متر خطوط أرضية للربط بين الغاز المكتشف وتحويله إلى الغاز المسال للتصدير.

وقال محمود عدوي رئيس شركة آيس للصناعات الحديدية، في تصريحات صحفية، إن الشركة انتهت من تصنيع الهياكل الحديدية الخاصة بالمولد الاحتياطي الخاص بالمشروع بطاقة إنتاجية 3400 ميجاوات مع العلم أن المنشأ الحديدي يتحمل درجة حرارة سالب 32 درجة مئوية.

وتمتلك شركة جازبروم 50% من حجم المشروع، كما تمتلك شركة شل 27.5% وشركة ميتسوى تمتلك 12.5% وشركة ميتسوبيشي تمتلك 10% بطاقة إنتاجية 11.5مليون طن من الغاز المسال.