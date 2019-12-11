يواصل الجزائريون في الخارج، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في خامس أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج التي تستمر لمدة 6 أيام.

ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة في الداخل غدا الخميس 5 مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن إجمالي عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزًا و395 مكتبًا للتصويت.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114 لجنة، وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج ثمانية منسقين عبر ثماني مناطق جغرافية، في حين يوجد 27 مندوبًا للسلطة بالخارج.