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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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27 يناير .. الحكم على لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش"

27 يناير .. الحكم على لاعب أسوان و43 آخرين بتهمة الانضمام لـ"داعش"

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بقنابل للإرهابيين غرب ريف حماة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بقنابل للإرهابيين غرب ريف حماة

وفد أمريكي يتفقد مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالي

وفد أمريكي يتفقد مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالي

وكيل الأزهر يشيد بدعم الرئيس لمجلة "نور": حصن لأطفالنا ضد آفات العصر

وكيل الأزهر يشيد بدعم الرئيس لمجلة "نور": حصن لأطفالنا ضد آفات العصر

محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد

محافظ السويس يستقبل رئيس اتحاد كرة اليد

"زراعة النواب" تناقش أزمة الدواء المغشوش وعجز عدد الأطباء البيطريين

"زراعة النواب" تناقش أزمة الدواء المغشوش وعجز عدد الأطباء البيطريين

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تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

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